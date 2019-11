En sesong uten Northug

Til sammenlikning var det først da Marit Bjørgen kom tilbake fra noen tøffe sesonger, og viste seg som hele landslagets «mor», at hun virkelig fikk folket med seg. Hun vil huskes best for hvordan hun tok vare på lagvenninnene under de tøffe dagene i OL i Sochi. Da hun senere la skiene på hylla som tidenes vinterolympier med familien ventende hjemme i Norge var det hele Norges skidronning som takket for seg. Det var resultatene som gjorde Bjørgen stor, men akkurat som med Northug var det ved å slippe Norge til på innsiden at hun ble størst.

På den ene siden kan et landslag uten Northug bety at andre løpere blomstrer. Samtidigt ser jeg enkelte utfordringer for dagens landslagsløpere og -ledere, som med kommunikasjonsrådgivere og managere i ryggen ofte lar følelsene overkjøres av frykten for å si noe som kan oppfattes feil. Slik blir det ikke gode intervjuer av, og det som kan oppfattes som en avstand mellom eliten og folk flest bidrar ikke til å gjøre heiagjengen større.

Kjedelige svar

Det er for ordens skyld ikke utøverne som i utgangspunktet er kjedelige, men svarene de gir har lett for å bli det. Og det er svarene en gir til media som skaper inntrykket folk flest sitter igjen med. Der har dagens landslag en vei å gå, og forhåpentligvis lar Skiforbundet utøverne slippe fri. For en som har gleden av å kjenne utøverne personlig vet at det finnes mer enn nok å fatte interesse for også blant dagens løpere, enten det er snakk om etablerte stjerner eller de som kommer etter. Det gjelder bare å vise det frem, eller rettere sagt gi litt blaffen.



Heidi Weng er kanskje best i klassen, og det viser også interessen rundt jenta som stort sett har vært et hakk eller to dårligere enn både Bjørgen og Johaug. I likhet med Northug sier også Weng akkurat det hun tenker, fremfor å tenke på hva som eventuelt kommer til å stå i avisa, og så fort en går fra politikersvar til ekte følelser blir man fort en av folket. Det er nemlig lite som er så folkelig og alminnelig som å si og gjøre litt rare ting en gang i blant.

Thor Gotaas sier det så fint når han sier at for å bli folkehelt i Norge må en være alminnelig og gjøre det ualminnelige. At de norske langrennsløperne gjør det ualminnelige finnes det ingen tvil om. Der leveres det prestasjoner fra øverste hylle helg etter helg, akkurat som Petter Northug gjorde i glansdagene. Når Northug nå skal fungere som en slags rådgiver for Norges Skiforbund, håper jeg det første han ber dem om å gjøre er å gi litt mer blaffen. Ellers vil publikum kanskje begynne å gi blaffen i dem.