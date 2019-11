John (80) døde etter kiropraktortime: – Jeg har aldri opplevd lignende

– Jeg kjenner ikke til denne saken, og må derfor uttale meg på generell basis. Det at pasienten først dagen etter dessverre dør og ikke på kontoret direkte etterfulgt av behandlingen taler for sannsynlig underliggende sykdomsårsak, men dette er vanskelig å uttale seg om uten inngående kunnskap, sier han.

Han forteller at han aldri har hørt om at en manipulasjonsbehandling har forårsaket brudd i nakken hos en pasient, og at bivirkningene ved manuell behandling er forsvinnende liten.

Chaibi, som har over 15 års erfaring som fysioterapeut og kiropraktor, sier at «drop-table-metoden» er en relativt vanlig teknikk, men at teknikken brukes hovedsaklig på korsrygg og bekken.

– De aller fleste kunnskapsrike kiropraktorer avveier nytte-risikovurdering hos alle pasienter, og spesielt hos yngre og eldre pasienter. Behandlingsteknikker modifiseres også ved behov og indikasjon.

– Ikke noe de kunne gjøre

Lawler ble fraktet til et nærliggende sykehus, før han ble overført til sykehuset Leeds General Infirmary.

Joan Lawler påstår at hun fikk beskjed om at Johns nakke var knekt og at han trengte en 14 timer lang operasjon.

Legene avgjorde senere at John likevel ikke skulle opereres.

– Det var ikke noe de kunne gjøre. Han bare lå der og svant hen, sier enken.

Foreløpig har ikke sykehuset uttalt seg i retten eller i britisk presse.

Scholten ble pågrepet under mistanke om drap, men ble løslatt kort tid etter. Politiet mistenker ikke at noe kriminelt har skjedd.

Hun ble også gransket av General Chiropractic Council, som er et statlig organ som regulerer kiropraktikkyrket i Storbritannia. Organet avgjorde at hun ikke hadde gjort noe galt, og at hun skulle beholde praksisen.

– Jeg har aldri opplevd lignende. Jeg trodde at jeg kunne hjelpe ham. Jeg ønsket å hjelpe ham, sa hun i retten.