Mandag morgen annonserer Kiwi at de kutter prisene på en rekke julevarer, skriver Nettavisen.

Julebrus, gløgg, pepperkakedeig og diverse klassiske juleprodukter settes kraftig ned i pris, og de andre matvarekjedene lar ikke vente på seg.

Den årlige priskrigen på julevarene er derfor i gang.

– Det er jo blitt en tradisjon for oss i Kiwi å sette ned prisene før jul, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin til TV 2.

Priskrig

Både Rema 1000 og Extra setter ned prisene i takt med Kiwi.

– Vi matcher priskuttene til Kiwi, opplyser Rema 1000 til TV 2, uten å kunne gi flere detaljer på stående fot.

Det har ikke lykkes TV 2 å få tak i Bunnpris og Coop-sjefen mandag, men til Nettavisen sier kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, at lavpriskjeden deres, Extra, følger opp og setter ned prisene.

Rekordtidlig

Arvin i Kiwi forteller at det er priskrig på julevarer for femte år på rad. Men det har aldri vært så tidlig som nå.

– Det er tidlig, men det er tiden for å begynne å bake pepperkaker, sier Arvin.

Har du planer om å starte julebaksten nå, så er prisen på pepperkakedeig satt ned 17 prosent, mens mandler i løsvekt og melis til kransekakene er ned henholdsvis 16 og 28 prosent.

Lett-julebrus er satt ned med 29 prosent, og halvannen liter får du nå for 10 kroner.

Lutefiskbacon fra First Price er satt ned 18 prosent hos Kiwi, og prisen på surkål er ned 22 prosent.



Undersøkes

Konkurransetilsynet offentliggjorde i forrige uke en rapport som viste at Norgesgruppen, som eier Kiwi, Spar, Joker og Meny, får bedre betingelser fra levereandørene enn sine konkurrenter i Coop og Rema 1000.

Funnene var overraskende både for Konkurransetilsynet, men ikke minst for konkurrentene som dermed har et dårligere utgangspunkt i konkurransen. Det betyr at årets priskrig før jul kan bli hardere enn årene før.

Konkurransetilsynet skal undersøke om de ulike innkjøpsavtalene er ulovlig konkurransevridende.