Det skriver den franske avisen Le Soir.

En personbil og en lastebil falt i elven da brua kollapset ved Mirepoix-sur-Tarn nord for Toulouse.

Minst fire personer falt i elven: lastebilsjåføren, samt en mann, kvinne og et barn. Over 60 redningsarbeidere rykket ut etter ulykken.

Hengebroen skal ha hatt en vektgrense, og ifølge avisen La Depeche kjørte en lastebil som var tyngre enn denne grensen over broen da den kollapset.

Ifølge avisen er den avdøde en 15 år gammel tenåring. Vedkommende satt i bilen med sine foreldre da broen kollapset.

Et vitne som bor i nærheten av broen forteller at han rundt klokken 08.00 mandag morgen hørte et høyt smell.

Elven ligger i nærheten av den franske byen Toulouse.

