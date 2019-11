Ifølge reglene skal en spiller som kommer inn for å erstatte en annen på laget, bruke denne spillerens kost.

Nedregotten skulle overtatt Markus Snøve Høibergs kost da han kom inn foran de tre siste omgangene. Innbytteren brukte imidlertid sin egen kost, skriver Opp.no.

Norge ledet på det tidspunktet 8-3 og ville gi Nedregotten mulighet til å sette noen steiner på tampen av kampen, noe som skulle vise seg å bli skjebnesvangert.

Skip Thomas Ulsruds lag vant kampen mot England 9-5, men på grunn av reglebruddet er Norge dømt til tap og fratatt seieren.

Reagerer på avgjørelsen

Steffen Walstad er en del av laget. Han er mildt sagt oppgitt over avgjørelsen.

– De vil ikke engang la oss anke. De trakk muligheten til å anke da gode motargumenter begynte å komme, sier Walstad til TV 2 mandag. Men det kan likevel være håp om at avgjørelsen blir omgjort.

– Etter det jeg har hørt diskuteres saken på bakrommet nå. Jeg har til og med hørt rykter om at England har sagt seg villig til å si ifra seg seieren, men det er ikke bekreftet.

Han fortviler over situasjonen og forteller at forskjellen på tap og seier er svært stor.

– Vi ledet 8-3 og ville bare at reserven vår skulle få litt spilletid. Kampen var jo praktisk talt allerede vunnet.

– Det kan bli veldig avgjørende. Vi har bare ni kamper på en uke. Det har veldig store konsekvenser, både for oss og for de lagene som ligger i bunnstriden. For England kjemper jo om å beholde plassen i A-EM.

30-åringen forteller at støtteerklæringene har strømmet inn fra kolleger etter dramaet søndag.

– Dette er helt nytt for alle. Kjemperutinerte verdensmestere og olympiske mestere har sendt meldinger på nettet hvor de støtter oss. Ingen har hørt om dette før, og synes det er latterlig. Det er lov å bruke litt sunn fornuft.

Etter fire spilte kamper står det norske laget med to seirer og to tap. Mandag morgen ble Danmark slått 8-7. Nå venter ny viktig kamp mot Italia mandag klokken 16.00.

– Italia blir en viktig kamp. De er direkte konkurrenter i kampen om et sluttspill, sier Walstad.

Det norske herrelaget skippes av Thomas Ulsrud og består videre av Steffen Walstad, Høiberg og Magnus Vågberg med Nedregotten som reserve.

(TV 2/©NTB)