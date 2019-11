Tenk deg at du kan bytte ut smertestillende medisiner med et lite plaster på hånda. Det er ideen bak det norske akupressur-plasteret Zpikes.

Plasteret har en liten kul som skal trykke på triggerpunkter, som igjen skal gi smerte- og kvalmelindring.

Helsekontrollen har latt fire personer med ulike plager teste plasteret i ti dager.

Delt resultat

Etter endt testing merket to en bedring, mens de to andre ikke merket noen forskjell.

– Jeg føler meg bedre i kroppen etter å ha brukt plasteret, sier Carl-Erik Haugerød, som er plaget av stivhet i nakke og rygg.

Lege og forsker hos Nafkam ved Universitetet i Tromsø, Arne Johan Norheim, har selv forsket på akupressur. Han forklarer at ideen er å stimulere akupunkturpunkt på kroppen, men ved bruk av trykk i stedet for nåler.

Zpikes skal brukes på to ulike steder. Et smertepunkt ved tommelfingerrota, og et kvalmepunkt lokalisert på håndleddet.

Norheim sier kvalmepunktet har dokumentert effekt, blant annet mot svangerskapskvalme tidlig i svangerskapet. Punktet ved tommelen har kun dokumentert effekt sammen med andre punkt.

Ikke dokumentert virkning

GRAVID: Turid Berg Vaule testet mot kvalme. Foto: Une Marvik Hagen

Han påpeker likevel at Zpikes ikke har dokumentert virkning, og viser til at man må trykke hele en centimeter ned for å oppnå en effekt.

– Spørsmålet er om trykket fra ballen klarer å forplante seg dypt nok ned i vevet, sier Norheim.

Ingen forskjell

Turid Berg Vaule testet plasteret mot svangerskapskvalme, men merket ingen forskjell.

– Jeg er like kvalm nå som da jeg begynte, sier hun.

Daglig leder for Zpikes, Marius Enerhaugen, erkjenner at han mangler dokumentasjon på at Zpikes fungerer.

– Jeg kan vel ikke si 100 prosent at det virker.

Han er enig i at plasteret ikke trykker en centimeter ned i vevet, med mindre man trykker på det med fingeren.

– Men vi opplever at det har effekt for det, sier Enerhaugen.

Han er glad for at to av deltakerne fikk en effekt av plasteret, og legger til at det ikke fungerer for alle.