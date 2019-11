Vanligvis kommer ikke det bekreftede laget før rundt halvannen time før kampstart, men allerede litt over klokken 09 mandag morgen valgte Norge å slippe startoppstilingen mot Malta på Twitter.

Lars Lagerbäck hintet allerede på sin pressekonferanse søndag om at han ville gjøre noen endringer på laget, og svensken gjør fire endringer på laget som slo Færøyene 4-0 fredag.

Slik starter Norge:

Ørjan Nyland, Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Tore Reginiussen, Birger Meling, Mats Møller Dæhli, Sander Berge, Markus Henriksen, Iver Fossum, Alexander Sørloth, Joshua King.

Ørjan Nyland kommer inn for Rune Almenning Jarstein. Jonas Svensson og Birger Meling kommer inn på hver sin back for henholdsvis Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami. Mats Møller Dæhli får også starte på bekostning av Ole Selnæs.

Med kaptein Stefan Johansen ute og visekaptein Omar Elabdellaoui på benken, er det Tore Reginiussen som får æren av å bære kapteinsbindet mot Malta.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener endringene er naturlige og udramatiske

– Aleesami og Omar har vært meget solid for Norge i de siste kampen, og det er ingen tvil om at det er de to som starter mot Serbia i mars så lenge de er i god form.

– Jarstein trente for fullt i går og er ikke skadet, men Nyland får likevel en sjelden sjanse mot Malta.

Mathisen er positiv til at Møller Dæhli får en sjanse fra start.

– Møller Dæhli har kreativitet og har vist veldig god form i Tyskland denne sesongen. Mot Malta møter vi et lag som kommer til å forsvare seg veldig lavt, og da kan det være en kamp som passer ham veldig godt.

Norge møter Malta i kveld klokken 20.45. Kampen ser du på TV 2.