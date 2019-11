Etter at Leicester mot alle odds vant Premier League i 2016 ble Steve Walsh genierklært for å ha hentet spillere som N'Golo Kanté og Riyad Mahrez for småpenger.

De to har forlengst dratt videre. Det har også Walsh, men ikke med samme hell.

Etter suksessen i Leicester var rekrutteringssjefen en ettertraktet mann. Everton kjøpte ham fri fra kontrakten og gjorde ham til sportsdirektør.

Med Walsh bak roret brukte Everton store summer på å hente spillere som Wayne Rooney, Davy Klaassen, Sandro Ramírez, Gylfi Sigurdsson, Nicola Vlasic, Michael Keane, Jordan Pickford, Cenk Tosun.

– Både han og faren var hos klubben

Suksessen lot og har latt vente på seg. I mai 2018 ble Walsh avskjediget og erstattet med nederlandske Marcel Brands, og siden har han holdt seg unna rampelyset.

I et intervju med nettstedet The Athletic forteller Walsh imidlertid om noe av spillet bak kulissene.

Her røper han også at han ønsket å hente en jærbu ved navn Erling Braut Haaland.

– Erling Haaland, spissen som spiller for Salzburg, jeg hadde ham og faren på besøk hos klubben med en overgang i boks verdt 4 millioner pund (om lag 45 millioner kroner). Klubben støttet meg ikke, sier Walsh.

Det er nok ikke musikk i Everton-fansens ører. Etter Braut Haalands eventyrlige suksess for Red Bull Salzburg denne sesongen, har nettstedet Transfermarkt justert tenåringens verdi to ganger. Ifølge dem er han verdt 300 millioner kroner, men trolig må man ut med langt større summer for å lokke Salzburg til å selge 19-åringen.

Ville også hente Robertson og Maguire

Og ifølge Walsh gikk Everton glipp av flere potensielle kupp.

– Da jeg var i Everton tilbød jeg dem en avtale for Andrew Robertson og Harry Maguire da de var i Hull. 20 millioner pund (230 millioner kroner) for begge. Everton ville ikke ha dem.

Siden den gang har Andy Robertson blitt en viktig brikke i Liverpool-forsvaret, mens Maguire som kjent ble verdens dyreste midtstopper da han gikk til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United i sommer.

«Italienske Braut Haaland» ikke slått til

Det er i det hele tatt lite som har gått for veien for Everton de siste sesongene. Etter sommerens overgangsvindu var igjen optimismen stor blant supporterne, ikke minst på grunn av signeringen av tenåringen Moise Kean, på mange måter Italias svar på Erling Braut Haaland.

19-åringen er regnet som et supertalent og ble hentet fra Juventus for om lag 300 millioner kroner. Men suksessen har latt vente på seg i den blå trøyen. Etter elleve kamper for klubben har Kean ennå ikke scoret. Sist seriekamp mot Southampton ble han utelatt fra troppen etter å ha kommet for sent til et lagmøte.

Imens herjer en brennhet Erling Braut Haaland i både Champions League og hjemlig serie ...