«Grønnsaksjulekake» med potetlefse, bakte rotgrønnsaker, selleripuré, tørkede frukter, valnøtter og krydderdressing.

Oppskriften er beregnet til 4 personer. Tidsbruk: Ca. 40 minutter.

1 pose lefser

½ sellerirot

1 søtpotet

2 gulrøtter

3 persillerøtter eller pastinakk

salt og pepper

1/5 potte frisk timian

1/5 potte frisk rosmarin

½ dl olivenolje

Sett ovnen på 200 grader varmluft.

Rens og skrell alle grønnsakene og del den i ½ cm tykke skiver, så de er mer eller mindre like i størrelse.

Bland grønnsakene med salt, kvernet pepper, timian, rosmarin og olivenolje.

Bak grønnsakene på et brett i ovnen i 20 minutter til de er møre.

I mellomtiden lages selleripure:

½ sellerirot

50 g smør (plantemargarin eller olivenolje for vegansk)

fløte (soyafløte for vegansk)

salt og pepper

½ dl rosiner

½ dl tranebær eller andre tørkede frukter

1 dl valnøtter

salt og pepper

Rens sellerien og kutt den i 2 cm terninger.

Kok den mør i lettsaltet vann i ca. 15 minutter.

Sil av vannet og kjør sellerien til puré med smør, salt og pepper.

Bland i rosiner, tranebær og grovhakkede valnøtter.

På et ildfast fat monteres «grønnsaksjulekaken». Lefse nederst, så et lag med selleripuré, bakte grønnsaker og så det samme i et nytt lag.

Lag gjerne 4-5 lag med de peneste grønnsakene øverst.

Bak «julekaken» i 15 minutter ved 200 grader varmluft.

Serveres fra fatet med rucculasalat og krydderdressing.

Krydderdressing

1 beger cremé fraîche

1 ts malt kanel

1 ts malt kumin

1 ts karri

2 ss limesaft

1 ss sukker

salt og pepper

1 pose rucculasalat til pynt

Bland alle ingrediensene og smak til.

Hvitkålsalat med fiken og sort pepper

300 g hvitkål

2 ss hvit vineddik

1 ts salt

1 ss sukker

1 ss grovmalt sort pepper

50 tørket fiken i terninger

½ dl olivenolje, extra virgine

Finsnitt kålen og legg den i en blandebolle. Ha på alle de andre ingrediensene og bland godt sammen.