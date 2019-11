De ladbare hybridene har gått sin seiersgang i det norske markedet de siste årene. Lite eller ingen avgift og muligheten til å gjøre unna deler av kjøringen på strøm, har vært en attraktiv kombinasjon for mange bilkjøpere.

Samtidig har det vært en god del debatt rundt disse bilene. Kritikere har pekt på at mange av dem har svært begrenset elektrisk rekkevidde, og at miljøgevinsten blir liten i forhold til det staten går glipp av avgiftsmessig.

I sitt forslag til alternativt statsbudsjett for 2020, ønsker Arbeiderpartiet å stramme inn. Her handler det blant annet om å innføre en grense på 100 kilometers elektrisk rekkevidde. Mindre enn det, så får man ikke maksimalt avgiftsfritak. I dag er denne grensen for øvrig på 50 kilometer.

– Politikken fungerer

Dette har naturligvis blitt lagt merke til i bilbransjen. Hos Volvo var 65 prosent av alle solgte biler i Norge i fjor en ladbar hybrid. De er, ikke overraskende, svært skeptiske til mulige endringer i avgiftsnivået.

Erik Trosby i Volvo mener det vil være helt feil å endre på avgifspolitikken rundt ladbare hybrider nå.

– Å øke avgiftene på ladbare hybrider er feil retning å gå. Våre analyser viser at ladbare hybrider i stor grad kjøres på ren elektrisitet og at norske kunder aktivt forsøker å kjøre bilene mest mulig på strøm. Dette er tydelige beviser på at regjeringens avgiftspolitikk for ladbare hybrider er helt riktig, sier Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Han legger til:

– Skjer det store endringer nå, vil det fungere som en brems for en teknologi som faktisk fungerer. Etterspørselen i markedet bidrar allerede til at vi får ladbare hybrider med lengre rekkevidde, så det er ikke nødvendig med ytterligere innstramminger. Volvo økte kapasiteten på sine batterier med 14 prosent i år og jobber for å øke rekkevidden ytterligere. Nå kommer også andre merker med lenger elektrisk rekkevidde på sine ladbare hybrider.

XC40 er sist ut blant Volvos ladbare modeller. Til neste år kommer denne også i helelektrisk utgave.

44 prosent på strøm

– Hvor viktig vil du si avgiftsletten er for salget av de ladbare hybridene?

– Den er helt klart viktig. Vi er midt inne i en stor omstilling der det snart kun skal selges nullutslippsbiler. Nå er det viktig å ha stabile rammevilkår og fortsette å støtte teknologi som bidrar til det grønne skiftet. Volvos analyser viser at ladbare hybrider spiller en viktig rolle som brobyggende teknologi inn i det vi tror blir en helelektrisk framtid, sier Trosby.

Volvo-importøren har for øvrig analysert 13.450 norske og ladbare hybrider for å se hvor mye de kjøres på ren elektrisitet. Analysen viser at bilene fungerer som rene elbiler på nesten halvparten av strekningen de kjører. For hver hundre kilometer, kjøres 44 kilometer, eller 44 prosent av strekningen, på ren elektrisitet – uten at forbrenningsmotoren er i gang.

Nesten bare ladbart

– Det viser at våre ladbare hybrider veldig ofte fungerer som nullutslippsbiler. Dette er et bevis på den positive effekten hybridteknologi kan ha på miljøet og på drivstofføkonomien til kundene. De norske Volvo-kundene er faktisk de som kjører mest på strøm i hele verden. Vi må berømme sjåførene for dette, sier Trosby.

Det er modellene XC90, XC60, V90, V60 og S90 fra modellårene 2016-2019 som er analysert. Av disse er det XC60, Volvos mest solgte bil i Norge i 2018, som kjører mest på ren elektrisitet, med 48 prosent av kjørestrekningen. 90 prosent av XC60-bilene som selges i Norge er ladbare hybrider.

Volvo har fire ladbare biler basert på storbilplattformen sin. Bestselgeren i Norge er SUV-en XC60.

93 prosent lader hjemme

Som del av analysen har Volvo også intervjuet kundene om deres ladevaner. Undersøkelsene viser at kundene lader bilene ofte.

– 7 av 10 sier de lader bilen hver eneste dag, mens 83 prosent lader annen hver dag eller oftere. Like mange sier de prøver å kjøre den ladbare hybridbilen sin på helelektrisk drift i hverdagen. Skal man få full effekt av hybrid-teknologi må man bruke den aktivt og det gjør kundene, sier Trosby.

Volvos kunder oppgir drivstofføkonomi og miljøhensyn som hovedmotivasjoner for å kjøre med elektrisk drift. 93 prosent av kundene sier de lader hjemme.

Korte turer

Tallene indikerer også hvor bilene kjøres mest på elektrisitet og i hvilke hastigheter. 80 prosent av de analyserte kjøreturene er på under 20 minutter og i 80 prosent av kjøreturene er hastigheten lavere enn 80 km/t.

– Analysene viser at bilene i stor grad brukes til småkjøring og i relativ lav hastighet, noe som er ideelt for bruk av elektrisk drift. Det indikerer at mye av kjøringen foregår i tettbebygde strøk. Der er lave utslipp ekstra viktig, for å kunne bidra til best mulig luftkvalitet, sier Trosby.

