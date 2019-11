I over 26 timer barrikaderte mannen seg i en leilighet i Sundbyberg, nord for Stockholm. Her avfyrte han skudd mot politiet, som omringet bygget.

Den dramatiske hendelsen startet klokken 01 natt til søndag, og varte til klokken 03 natt til mandag. Da gikk tungt bevæpnet politi til aksjon, og fikk pågrepet mannen.

Politiet hadde lenge sperret av et større område rundt bygningen.

– Det er en person i en leilighet som har et slags våpen og har avfyrt en rekke skudd inne i leiligheter, sa en talsperson for politiet til Aftonbladet søndag.

Til tross for dramatiske timer, gikk selve pågripelsen rolig for seg.

– Det gikk stille. Han er ikke skadet og trenger ikke tilsyn av ambulanse, sier Åsa Wallentin i politiet til Aftonbladet.

Mannen er nå tatt inn til avhør, mistenkt for brudd på våpenloven. Dette kan endres på et senere tidspunkt, opplyser politiet.