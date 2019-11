– Vi vil veldig snart komme med nyheter om vårt mandat: Å avholde åpne valg, sa Jeanine Añez, Bolivias midlertidige president, i en tale fra presidentpalasset.

Añez ga ingen flere detaljer, men sa at med kunngjøringen om nyvalg vil regjeringen forsøke å «gjennopprette landets demokratiske troverdighet».

Det er ennå ikke avklart når valget skal holdes.

Landet har vært lammet av voldelige protester etter at Evo Morales for en uke siden trakk seg som president og reiste fra landet.

Avskjeden til den mangeårige presidenten roet ikke situasjonen i landet, og tallet på personer som er drept i demonstrasjoner i Bolivia, har økt til over 20. Over 100 mennesker skal være såret, ifølge den interamerikanske kommisjonen for menneskerettigheter IACHR.

Grupper som støtter tidligere president Morales, krever at Añez går av.

Regjeringen sa søndag at de voldelige opptøyene i landet har dempet seg.