Ifølge politimesteren i byen Colón, Manuel Zorrilla, var det åtte menn i alderen 17–25 år som sto bak overfallet og ranet mot seks nordmenn på seiltur fredag 8. november. Seks menn er varetektsfengslet, og den sjuende, en mindreårig på 17 år, er foreløpig ikke pågrepet. Politiet mener å kjenne identiteten til den åttende.

– Dere i Norge kan være sikre på at vi skal ta den siste også, sier Zorrilla til Aftenposten. Han sier de har ransaket huset hans, uten å finne ham.

NRK fikk søndag opplyst at de seks nordmennene om bord på seilbåten, er på vei til Norge.

Overfor Aftenposten sier politimester Zorrilla at de to kvinnene som var om bord på båten, forlot Panama lørdag for å fly hjem til Norge. De fire øvrige personene som var om bord, alle menn, skal ifølge politiet ønske å fortsette seilasen.

De seks nordmennene var på reise rundt Sør-Amerika da de ble overfalt og ranet utenfor kysten av Panama. Båten ble angrepet mens den lå ankret opp for natta.