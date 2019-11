Ifølge politiet kastet noen en eksplosiv gjenstand inn gjennom et vindu. Denne gjenstanden skal deretter ha detonert.

Hendelsen inntraff klokken 00:32, opplyser politiet i en pressemelding.

To personer var i rekkehuset da det eksploderte, men begge kom uskadet fra hendelsen.

Rekkehuset er sperret av i påvente av at bombeteknikere ankommer stedet.

Mens politiet sier at hendelsen etterforsker som et drapsforsøk, utelukker de ikke at dette kan utvides.

– Noe har blitt kastet inn gjennom et vindu og detonert i hjemmet. Det er materielle skader, sier Magnus Lefevre, sjef ved politiets regionale kommandosenter til lokalavisen HD.