Politiet fikk melding om ranet 01:38, og har siden søkt i området rundt Majorstua med flere patruljer siden. Det opplyser Guro Sandes, operasjonsleder i Oslo politidistrikt til TV 2.

Gjerningspersonen er ifølge vitnebeskrivelser en glattbarbert mann i 20-årene, med mulig utenlandsk utseende. Mannen er 175 centimeter høy, iført en klar, blå jakke og lys joggebukse. Han løp i retning Oslo sentrum etter ranet.

Politiet kan ikke utelukke at mannen er bevæpnet.

– Det var ikke fremvist noe våpen under ranet, men det ble truet med ord og handling på en slik måte at vi ikke kan utelukke at han er bevæpnet, sier Sandes.

Mannen fikk med seg et pengebeløp etter ranet.

– Måten han gjennomfører handlingen på gjør at vi kaller dette et ran, og vi er bevæpnet i jakten etter ham.

Den ansatte ved 7-Eleven ble ikke skadet, og tas hånd om av nødetatene etter hendelsen.