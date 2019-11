Ble Norges beste CS-lag for tredje året på rad

– Det er to ting som skjer som er likt på de to kartene og det er det at vi starter som anti-terrorist og sliter med å komme ut av startblokken som gjør at vi kommer bakpå. Vi taper pistolrunder. Apeks er veldig flinke til å ta riktige valg til rett runde når vi ikke har nok granater. De vinner de riktige rundene. Det blir en veldig oppoverbakke hele veien.

– Ble dere slitne av å spille to kamper rett etter hverandre?

– Jeg føler ikke det påvirket meg mye, men man vet jo aldri. Man vet jo at hvis man er konstant under press i en lengre periode kan det ha effekt. Men jeg tror ikke det. Jeg tror de bare var mye mye bedre til å ta rette valg og ta smutthull, avslutter Hadzic som samtidig mener det også burde skrytes av Apeks.

Denne artikkelen ble orginalt publisert av Gamer.no