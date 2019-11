Cristiano Ronaldo slet voldsomt med underlaget i søndagens kvalikkamp mot Luxembourg. Den dårlige banen gikk utover humøret til Juventus-stjernen.

Etter et bomskudd før pause tittet han demonstrativt ned på gressmatten.

Til tross for at han langt fra spilte noen god kamp, sørget Ronaldo for å score sitt 99. landslagsmål like før slutt.

Etter kampen var Ronaldo mest opptatt av å klage over fasilitetene.

– Det er vanskelig å spille på slike baner. Det var en potetåker. Jeg vet ikke hvordan det er meningen at lag på vårt nivå skal spille på slike baner, sier Ronaldo.

Han innrømmer at det ikke ble et spesielt vakkert skue.

– Det var ingen god forestilling, mne vi gjorde jobben. Jeg ser frem til mitt femte EM, sier han.

En skade har hemmet Ronaldo den siste tiden. 33-åringen forteller at han fortsatt sliter.

– De siste tre ukene har skaden begrenset spillet mitt, sier han, og avviser at det er en konflikt mellom han og trener Maurizio Sarri.

– Det er ingen kontroverser. Dere (media) har skapt det. Jeg har prøvd å hjelpe Juventus. Ingen liker å bli byttet ut, men jeg skjønte det fordi jeg ikke har vært i slag, sier han.

Også i landskampene har Ronaldo merket skaden.

– Men jeg har ofret meg for laget. Vi kunne røket ut, sier han.