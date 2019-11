Vanligvis får trenerne ros og klapp på skulderen dersom laget slår til med imponerende spill og storseier i fotballens verden.

Det er ikke tilfellet i en klubb i Italia.

U18-laget til Invictasauro, basert i Grosseto-regionen i Toscana, slo lørdag Marina Calcio vanvittige 27-0 i ligaen.

Rett etter kampen fikk lagets hovedtrener Massimiliano Riccini umiddelbart sparken, skriver ESPN.

Sportsdirektør Tiberio Pratesi for motstanderlaget Marina Calcio klaget nemlig etter kampen på at de suverene ligalederne Invictasauro hadde vist respektløshet.

Marina Calcio slet med store skadeproblemer i forbindelse med kampen, og da keeperen ble skadet måtte en utespiller stå i mål. Det førte blant annet til at to Invictasauro-spillere scoret seks mål hver, og en tredje spiller noterte seg for sju av målene i 27-0-seieren.

Etter kampen beklaget Invictasauro på det sterkeste at seieren ble så stor som den ble. Klubbpresident Paolo Brogelli sendte ut en pressemelding der klubben gjorde det klart at juniortrener Riccini umiddelbart var sparket fra stillingen.

– Vi ble sjokkert og svært lei oss etter å ha hørt at vårt juniorlag slo Marina Calcio 27-0, skriver president Brogelli i en pressemelding.

– Verdiene i ungdomsfotballen er ikke forenelige med slike ting. Motstanderlaget må alltid møtes med respekt, og det skjedde ikke her. Som president vil jeg beklage på det dypeste til Marina club. Jeg vil også bekrefte at våre klubbdirektører umiddelbart har gitt hovedtrener Riccini sparken, skriver han videre, og slår fast:

– Våre trenere har i oppgave å utvikle og trene våre unge talenter. Men fremfor alt har de i oppgave å utdanne dem med gode verdier. Det skjedde ikke i den kampen, konkluderer klubbpresidenten.

Den sparkede treneren Massimiliano Riccini har så langt ikke ønsket å uttale seg til lokale medier om saken.