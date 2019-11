Søndag offentliggjorde organisasjonen «Bare Knuckle Fighting Championship» at Sajjad Gharibi (27), bedre kjent som den iranske hulken, skal delta på et stevne tidlig i 2020.

– Vi skal lage et show med tittelen «USA vs. Iran: Tredje verdenskrig», forteller BKFC-sjef David Feldman.

– Han er bokstavelig talt den største signeringen vi noensinne har gjort. Han kommer til «Bare Knuckle Fighting Championship», og vi forventer store ting av den iranske hulken, fortsetter Feldman.

I «Bare Knuckle Fighting Championship konkurrerer utøverne mot hverandre kun med nevene. Det første lovlige og offisielle stevnet på 130 år ble avholdt i Wyoming i 2018.

Presidenten i Norges Bokseforbund, Odd Haktor Slåke, har tidligere advart mot fenomenet.

– Vi er en idrett med et klart regelverk. «Bare knuckle» kan få katastrofale følger, og jeg vil ikke kalle det en sport, sa han til Aftenposten tidligere i sommer.

Gharibi er 188 cm høy og veier 178 kilo. Han har blitt et internett-fenomen på grunn av sin enorme fysikk. Hulken, som i 2016 annonserte at han ville reise til Syria for å nedkjempe IS, har drøyt 450 000 følgere på Instagram og har i lang tid ønsket å vise seg frem i ringen.

Etter planen skulle Gharibi møte Romario dos Santos Alves i kamp før 2020, men brasilianeren trakk seg i juli. Det likte den iranske hulken dårlig.

Nå får han muligheten til å vise seg frem for det amerikanske publikummet.