Kosovo-England 0-4

Harry Kane fortsetter å pøse inn mål i den engelske landslagsdrakten. Drøyt ti minutter før slutt la han på til 2-0 og ble historisk. Det fikk kommentator Kasper Wikestad til å gå i fistel.

– Kane blir førstemann til å score i samtlige åtte kvalifiseringskamper. Han scorer sitt tolvte i 2019 og tangerer Dixie Dean og George Hilsdon. Han setter etterkrigsrekord for England! Det var en behersket feiring av et historisk øyeblikk, kommenterte Wikestad.

Tottenham-lagkompis Harry Winks scoret sitt første landslagsmål da han ga England ledelsen 32 minutter ut i oppgjøret.

Marcus Rashford la på til 3-0 noen minutter etter Kanes historiske scoring. Like før slutt økte Mason Mount til 4-0.

Bersant Celina og Valon Berisha startet kampen for Kosovo. Elbasan Rashani kom inn åtte minutter før slutt.

England skal spille i gruppe D i neste sommers EM. Skottland skal også spille i samme gruppe dersom de kvalifiserer seg.

Norge tar etter all sannsynlighet over Skottlands plass i gruppe D om Lars Lagerbäcks mannskap tar seg til EM via playoff.

Da blir det gruppekamp mot England på Wembley. De to øvrige kampene skal spilles i Glasgow.