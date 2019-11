Lørdag kom Frode Berg hjem til Norge etter å ha sittet nesten to år i russisk varetektsfengsel.

Frode Berg jobbet som grenseinspektør i 24 år, og gikk av med pensjon i 2014. Fra 2014 til oktober 2016 hadde han pensjonistkontrakt med Grensekommissariatet.

Ifølge russiske FSB hadde Berg vært på en tur for E-tjenesten til St. Petersburg i november 2015, da han var der med grensekommisjonen.

Mens han var på et møte i ekspertutvalget til grensekommisjonen i St. Petersburg i mai 2016, gjorde han ifølge FSB også et oppdrag for E-tjenesten.

Stortingets kontrollorgan

Nå vil Stortingets kontrollorgan undersøke om E-tjenesten har opptrådt innenfor loven i Frode Berg-saken.

Det bekrefter EOS-utvalgets leder Svein Grønnern overfor NRK.

– Vi vil se om enkeltpersoners rettigheter er krenket og om E-tjenesten har opptrådt innenfor loven, sier Grønnern til NRK.

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget) har ansvar for å kontrollere de hemmelige tjenestene.

– Helt naturlig

Grønnern opplyser at utvalget i flere måneder har jobbet med Frode Berg-saken.

– EOS-utvalget har lav terskel for å undersøke saker, som for eksempel norske medier skriver om når det gjelder norske tjenester. Det var derfor helt naturlig å gå inn i denne saken etter dekningen den har fått, sier han til kanalen.

Berg har innrømmet at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men han har hevdet at det dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Den tidligere grenseinspektøren ble tidligere i år ble dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i 2017. Han ble overlevert til personer fra norske myndigheter i Litauen fredag, som del av en avtale mellom Litauen og Russland. Lørdag kveld ble Berg fløyet til Norge.

