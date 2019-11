Med poeng borte mot Irland vil EM-plassen være i boks for Danmark og Åge Hareide.



Det vil i så fall bli et perfekt punktum på Danmark-oppholdet for nordmannen, som er ferdig som dansk landslagssjef når EM-eventyret er over.



Men selv om 66 år gamle Åge Hareide hevder han begynner å føle seg gammel, har han vært åpen for forlenge trenerkarrieren ytterligere.

Nå får han i alle fall de beste skussmål - fra Danmarks største stjernespiller Christian Eriksen.

– Jeg håper at han blir i fotball så lenge han har lyst. Når du ser hva han har fått til av resultater, så er det ingen tvil om at han kan få den jobben han gjerne vil ha, sier Christian Eriksen til TV 2.

– Jeg kunne ikke sagt det bedre selv, istemmer Danmarks landslagskeeper Kasper Schmeichel.

Dersom Danmark mandag kveld tar seg til EM, vil trenerkarrieren til Åge Hareide på mange måter være komplett.

Han har allerede tatt Danmark til VM. Tidligere har han vært med i både Champions League og Europa League.

– Et EM er på mange måter det jeg mangler, uttalte Hareide nylig til TV 2.

– En massiv kamp

Det er liten tvil om at det ligger an til en nervepirrende kamp i Dublin mandag kveld.



Utgangspunktet er i praksis ganske enkelt: Ved hjemmeseier vil Irland ta seg forbi Danmark på tabellen og ta seg til EM. Ved uavgjort eller borteseier er det Danmark som får EM-plassen.

Den andre EM-plassen vil gå til Sveits, som for øyeblikket ligger på andreplass i denne gruppa. Men de har igjen Gibraltar i den siste kampen - og den vinner de.

– Det blir en massiv kamp. Jeg har fått vært med i sluttspill tidligere, og vil gjerne komme meg til EM også, sier Kasper Schmeichel.

Da TV 2 møtte Åge Hareide i Molde i forrige uke, uttalte han at han han hadde en god følelse. På søndagens pressekonferanse meldte han dessuten at alle er friske og raske. Blant de nøytrale blir Danmark dessuten ansett som favoritter.

Utgangspunktet er i alle fall enkelt. Spørsmålet er hva det gjør med Danmarks inngang til kampen.

– Vi vil spille kampen som normalt. Irland vil nok gå framover i banen, fordi de skal score og vinne kampen. Men vi har ikke spekulert i annet enn å vinne kampen, så vi gjør som vi pleier, melder Åge Hareide.