De fleste forventet enkel kamp for Stavanger mot Manglerud Star, men etter kun to minutter tok Oslo-laget ledelsen. Stavanger klare å snu kampen litt mot spillets gang og sikret inn en 3-2 seier til slutt, til tross for et stort Manglerud press i slutt minuttene.

Mathias Trygg lusket seg rundt Stavangermålet og sendte pucken til Gustav Berling som enkelt kunne prikke inn ledelsen for Manglerud/Star da han fikk stå helt alene foran mål.

Målet syntes å ha satt en støkk i topplaget fra Stavanger, for det var Manglerud som hadde initiativet i kampen i første periode. Likevel klarte Mathias Trettenes å utligne til 1-1 før perioden var over, etter fint samspill med David Morley.

Stavanger tok over

Med overtallsspill tidlig i andre periode tok Stavanger ledelsen og snudde kampbildet etter et heldig mål der pucken styrte inn i mål via skøyten til en uheldig Manglerud-spiller. Stavanger fikk flere gode sjanser og la på til 3-1 da Simen Talge kom alene med keeper og limte ballen i vinkelen etter en kontring.

MS slo tilbake i overtall like etter og reduserte til 2-3 noe som også ble sluttresultatet etter at Stavanger endelig tok grep om kampen, og fikk flere sjanser til å øke ledelsen. Manglerud fikk noen kjempesjanser helt på tampen, men de klarte ikke å få pucken i mål.

Øke ledelsen gjør i alle fall Stavanger på tabellen etter at Storhamar tapte i lokaloppgjøret mot Lillehammer på lørdag. Stavanger troner nå soleklart øverst på tabellen med 13 poeng ned til Frisk Asker.

Narvik knuste Grüner

Tidligere på dagen gikk Grüner gikk på sitt femte strake tap med 1-5 hjemme mot Narvik. I serieåpningen i samme arena mot samme lag ble det motsatt, med 5-1 seier for Grüner, men siden den gang har laget fra Oslo øst slitt.

Det var lenge jevnt mot Narvik, men med fire baklengs i fjerde periode endte det med nok et stortap for Oslo-laget.

Etter en målløs første periode tok Narvik ledelsen i overtallsspill etter et langskudd fra Casper Olavi Kragh Santanen, før Hans Jesper Öhrvall sørget for 1-1 og balanse i regnskapet få minutter senere. Grüner hadde hele 22 skudd i andre periode, men klarte ikke å score flere ganger.

I tredje periode var Narvik treffsikre og vant til slutt etter to mål av Wade Murphy før Tomas Trondsen og Arttu Niskakangas la på til 5-1. Grüner vant skuddstatistikken også i tredje periode, men fikk bare ett eneste mål på hele 45 skudd. Narvik på sin side hadde 24 skudd, men scoret på fem av dem.