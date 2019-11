– Det var en annen lek enn Frode Berg ble forespeilet

– Er det ikke slik at Berg måtte ta høyde for at det kunne gå galt? Litt som at, «er man med på leken, må man tåle steken»?

– Det er et fair spørsmål. Berg vil nok svare at det var en annen lek som ble faktum enn det han hadde blitt forespeilet, svarer Risnes, og utdyper:

– De konsekvensene som kom, var ikke en del av det han hadde blitt fortalt da han påtok seg dette oppdraget. Dette vil vi komme tilbake til i mer detalj etter hvert, sier Risnes.

En venninne av Frode Berg har tidligere fortalt til TV 2 at Berg betrodde seg til henne om oppdragene for de hemmelige tjenestene.

– Vi delte kontor i Kirkenes sommeren 2017, og hadde mange gode samtaler. I en av disse samtalene sa han at han også tok på seg oppdrag for andre i Russland. Jeg fikk inntrykk av at han hadde behov for å lette hjertet for å fortelle om en sak som var vanskelig for ham. Han ville jo ut av E-tjenesten, og jeg støttet ham i det. Han klarte også å å slutte, men ble dessverre overtalt til å komme tilbake, har venninnen fortalt.

Ikke avhørt av etterretningstjenesten

Hvorvidt det blir aktuelt for Frode Berg å søke om erstatning fra den norske stat, er ikke Risnes sikker på. Han sier det også er altfor tidlig å tenke på.

– Det blir nok et av de siste spørsmålene vi kaster oss over. I hvilken grad det er vanlig i slike tilfeller å få erstatning, og hva en sånn erstatning blir, har jeg ikke satt meg inn i. Det skal jeg nok gjøre når den tid kommer.

– Har Frode Berg vært i avhør hos den norske etterretningstjenesten?

– Nei, det har han ikke.

– Har E-tjenesten uttrykt ønske om en samtale?

– Det har i så fall ikke gått gjennom meg. Men jeg vil tro at det er en selvfølge. At både de ønsker å snakke med ham, og at han ønsker å snakke med dem, slik at det etter hvert blir en samtale. Hva som er forutsetningen og innholdet i en slik samtale vet jeg ikke noe om nå, sier Risnes.