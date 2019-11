Det er den engelske avisen The Daily Mail som melder om nyheten om at Liverpool FC har kjøpt Brendan Rodgers' luksusvilla i utkanten av byen.

Da Jürgen Klopp overtok jobben på Anfield etter Rodgers, foreslo den nåværende Leicester-manageren Brendan Rodgers at tyskeren kunne leie hans hus. Liverpool betalte imidlertid leieutgiftene for Klopp.

Fire år etter at Klopp ankom Liverpool har nå klubben punget ut med 44 millioner kroner for Brendan Rodgers' luksusvilla.

Rodgers vil få en solid fortjeneste på salget, men det er ikke kjent hvor mye den tidligere Liverpool-manageren i sin tid kjøpte villaen for. Han la boligen i Formby ut for salg på det åpne markedet i sommer.

The Daily Mail skriver at Liverpool har kjøpt luksusboligen som en investering for fremtiden. Klubben ønsker at også fremtidige managere på Anfield skal få muligheten til å bli innkvartert i luksusboligen.

De neste årene vil Jürgen Klopp fortsette å bo i den gigantiske boligen, som ikke har mindre en syv soverom, sammen med sin kone og familie.

Liverpool har gitt Klopp tillatelse til å bo i praktvillaen gratis. Suksessmanageren må imidlertid betale skatt av leieverdien, ettersom skattemyndighetenes regelverk sier at dette vil bli regnet som en ekstra inntekt.

Ifølge The Daily Mail har Liverpool fått anledning til å kommentere nyheten om boligkjøpet. Klubben ønsket ikke å gi noen kommentar.

På grunn av landslagspausen er det en stund til Jürgen Klopp og Liverpool er tilbake i aksjon. Lagets neste kamp er først 23. november mot Crystal Palace på bortebane.

Liverpool, som vant Champions League forrige sesong, topper for øyeblikket Premier League-tabellen åtte poeng foran Brendan Rodgers' Leicester og Chelsea. Regjerende Premier League-mester Manchester City er ni poeng bak de rødkledde fra Anfield.