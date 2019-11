Norge møter Serbia i semifinale i Nations League-playoff på Ullevaal 26. mars. Det er klart etter at Portugal slo Luxembourg 2-0 søndag ettermiddag.

Den andre semifinalen spilles mellom Skottland og Israel/Bulgaria/Romania/Ungarn (ved tap mot Wales). Loddtrekning avgjør hvilken nasjon som møter Skottland. Enten Romania eller Ungarn vil uansett flyttes opp på nivå A for å spre EM-vertsnasjonene på de ulike nivåene.

Bedre på nivå A?

De to semifinalevinnerne spiller finale. Der ligger en EM-billett i potten. Finalen spilles 31. mars.

På nivå A finnes foreløpig bare Island. Sveits vil etter alle solemerker slå Gibraltar borte i morgen. De tre plassene på nivå A vil fylles opp av nasjoner fra nivå C (Israel/Bulgaria/Romania/Ungarn). Et paradoks er at det trolig vil være lettere å komme til EM via playoff på nivå A enn på nivå C.

På nivå B møtes Bosnia og Nord-Irland (gitt at Ungarn ikke går til EM via vanlig kvalik) i den ene semifinalen. Den andre semifinalen spilles mellom Danmark/Irland og Wales/Slovakia (gitt at Ungarn ikke blir blant de to beste i gruppe E).

Silva-magi

Serbia var avhengig av seier hjemme mot Ukraina samt portugisisk poengtap mot lilleputtnasjonen.

Det startet bra for Serbia. Dusan Tadic ga serberne ledelsen fra straffemerket etter ni minutters spill.

Samtidig var Luxembourg det farligste laget på Stade Josy Barthel. Cristiano Ronaldo gestikulerte og var tydelig misfornøyd med gressmatten.

Drøyt fem minutter før pause prikket Bernardo Silva en lekker pasning bak Luxembourg-forsvaret. Medtaket til Bruno Fernandes var silkemykt, og avslutningen kontant.

I Serbia utlignet Roman Jaremtsjuk for Ukraina. Aleksandar Mitrović satte press på Portugal igjen da han sendte Serbia opp i 2-1 ti minutter etter hvilen, men portugiserne hadde god kontroll på Luxembourg etter hvilen.

Like før slutt satte Cristiano Ronaldo inn sin 99. landslagsscoring. Ballen var på vei i mål, men Ronaldo fikk akkurat en tå på ballen før den passerte målstreken.

Samtidig utlignet Artem Byesyedin i Serbia.