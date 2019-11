Slik forklarer Alexander Sørloth 365 dagers forvandling

Han forteller at han tar med seg mye selvtillit fra oppgjøret på Ullevaal, og øyner nye muligheter for å øke sitt scoringsantall med flagget på brystet på øyen i Middelhavet mandag kveld.

– Det er mye muligheter for å score masse mål mot Malta også, så en får bare ta med seg selvtilliten, være på riktig plass til riktig tid og satse på å score enda flere.

– To mot Færøyene og fem totalt for landslaget. Hvor mange står du med etter Malta-kampen, tror du?

– Det får vi se på. Jeg skal i hvert fall prøve å score ett. Det skal jeg, smiler han.

Mathisen husker med gru ett år siden: – Syntes faktisk synd på ham

Jesper Mathisen er blant dem som husker med gru tilbake på Sørloths opptreden på Kypros for nesten nøyaktig ett år siden, og TV 2-eksperten er meget glad for at mannen han den gang gav 2er på børsen har fått selvtilliten tilbake.

– Jeg satt på tribunen og syntes faktisk synd på Sørloth, for på det tidspunktet spilte han med veldig lite selvtillit. Ting gikk ikke akkurat på skinner i klubbhverdagen, og det dro han med seg inn på samling med landslaget. Ballen ville ikke inn uansett hvor store sjanser han fikk.

– Nå er det en helt annen Sørloth vi ser spille for det norske landslaget. Han har gjort det godt og spilt på seg mye selvtillit i Tyrkia, og de to målene på fredag gjorde naturligvis ekstremt godt. På søndagens avslutningstrening var han den spilleren som scoret mest, og flere av scoringene var vakre headinger etter innlegg, forteller Mathisen.

Lagerbäck: – Vi vet at vi har en spiss til nå av høy kvalitet

Selve kampen mandag vil ikke gjøre noe for Norges EM-sjanser, men blir den siste viktige testen forut for play off-kamp mot Serbia i mars. Joshua King er nok skadefri uansett et sikkert kort i Norges startoppstilling til den kampen, mens landslagssjef Lars Lagerbäck kan få en real utfordring rundt hvem han skal velge som Bournemouth-spissens makker dersom både Sørloth og Erling Braut Haaland fortsetter storformen. Svensken er imidlertid klar på at det bare er positivt.

– Vi vet jo at siden han flyttet til Tyrkia, så har han jo fått spille. Han har jo begynt å produsere igjen, så vi vet jo at vi har en spiss til nå av høy kvalitet. Det er jo veldig positivt. Jo mer konkurranse, desto gladere er jeg.

– Hvis han leverer varene også inn mot Malta, blir han en vanskelig mann å vrake til mars, eller er det slik at hvis du er toppscorer i Champions League så spiller man uansett?

– Nei, så enkelt er det jo ikke. Det er en vurdering vi må gjøre. Vi gjør jo alltid det om du har spillere som er bra og som konkurrerer. Vi må se litt på motstanderen og hvilke kvaliteter de har, og hvordan vi skal spille utifra hvordan kampen er. Det er mange faktorer som spiller inn, sier Lagerbäck.

Har fått «Game of Thrones»-kallenavn av fansen

Lagkamerat Markus Henriksen tilhører også dem som gleder seg over den gjenfødte Sørloth, og roser ham for måten han har grepet sjansen på og holdt oppe trøkket på scoringsfronten.

– Det er sånn det er med fotballen. Hvis en detter av, får andre muligheten, og da må man være klar. Det var Sørloth. Han har levert veldig godt i Tyrkia og viser at han er der vi vet at han kan være. At vi har såpass mye gode spisser å velge mellom, er bare fryd og gammen, sier medtrønderen.

Selvtilliten stammer blant annet fra seks mål på elleve kamper i tyrkisk toppdivisjon, og den norske kraftspissen har fått en stor stjerne blant de Trabzonspor-frelste.

– Det er vel «King of the North» du kalles, er det ikke det?

– Jo, de har døpt meg det. Det er vel etter «Game of the Thrones» at det har gjort det. Det er jo kult, så det er ikke det verste kallenavnet, smiler han.

Håper å gjøre noe faren aldri klarte

Mandag får Sørloth altså anledning til å pynte på den sterke målformen, og kanskje blir det også anledning til å klare det ene han ikke maktet på Ullevaal fredag. Nemlig å score hat trick. Det klarte heller aldri hans far, Gøran, som scoret totalt 15 mål på sine 53 landskamper.

FAR I AKSJON: Pappa Sørloth i duell med Roy Keane under VM-kampen mot Irland i 1994. Foto: Tor Richardsen/Scanpix

– Jeg håpet jo selvfølgelig på det, jeg håper jo på å score så mye mål som mulig. Jeg var veldig sulten på å få det hat tricket.

– Men du satser på nye scoringer på mandag?

– Selvfølgelig.

– Og da også tre, og få en over din far?

– Hehe. Ja, jeg får nå satse på det, smiler Alexander Sørloth.

I øyeblikket Norges heteste landslagsspiss.

Se Malta-Norge mandag fra 20.00 på TV 2 Sumo og TV 2!