– Han er vel ikke like gammel som meg, får jeg håpe

EN ANNEN TID: Michael Mifsud i duell med Olof Mellberg i VM-kvalifiseringskamp mot Lars Lagerbäcks Sverige i juni 2005.

Sist Mifsud scoret for sitt land var i Nations League mot Færøyene i september i fjor. Da satte Malta-kapteinen inn 1-2 i et oppgjør som til slutt endte med 3-1-seier for motstanderen.

– Mifsud er jo en legende på Malta, og jeg føler han snart har spilt fotball i 50 år. Jeg husker ham naturligvis best fra hans tid i Lillestrøm, hvor han var en målfarlig, rask og god spiss, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Senket Vålerenga to ganger og Manchester United én

For Mifsuds møte med Norge er ikke bare spesielt fordi han er en legende i maltesisk målestokk. Veteranspissens 2,5-årige opphold i Lillestrøm gjorde ham til en publikumsfavoritt også i Tippeligaen, der han blant annet senket Vålerenga to sesonger på rad.

– Jeg mener å huske at han var en meget populær spiller hos Kanarifansen, og det er enkelt å forstå. I tillegg til at han var god individuelt la han også ned mange meter for at kollektivet skulle fungere så godt som mulig, sier Mathisen.

Mifsud hadde allerede spilt Bundesliga-fotball for Kaiserslautern før sin tid i Norge, og etter han var i Lillestrøm fulgte noen sesonger i England for Coventry og Barnsley. Det største høydepunktet fra tiden hos de lyseblå var ligacupkampen borte mot Manchester United i 2007, der Maltas største sønn scoret to ganger og sørget for sjokkseier 2-0 mot laget han faktisk prøvespilte for åtte år tidligere.

Spilte ikke i 0-7-tapet på fredag

Siden 2009 har Mifsud imidlertid - med unntak i et halvår i Melbourne Heart i Australia - spilt sin klubbfotball hjemme på Malta. Innimellom har man hørt fra ham i anledning landskamper, og han har møtt Norge både i 2007, 2014 og 2015. Til det motsatte oppgjøret på Ullevaal i september var han ikke i troppen, men nå er han altså tilbake.

Mot Spania fredag satt han på benken, men kanskje blir det muligheter for igjen å stifte bekjentskap med den tidligere Tippeliga-spilleren for det norske TV-publikummet mandag kveld. Etter 0-7 i den nest siste kampen i gruppespillet kommer det i hvert fall trolig endringer på det maltesiske laget, og Mifsud fikk spilletid i begge de to kampene Malta spilte i oktober.

Så hva vil vel være bedre enn en gjeninntreden for en gammel veteran som attpåtil har en link til motstanderne fra Norge i mandagens kamp som avslutter landslagsåret 2019?

PS! Lagerbäck har faktisk møtt Mifsuds Malta to ganger. Også forut for VM i 2010 var hans Sverige i aksjon mot den da fremdeles lynhurtige angriperen, men den gang tok Malta kun ett fattig poeng og det var ikke miniputten fra Middelhavet som hindret Lagerbäck å avslutte Sverige-karrieren med å føre dem til VM.

