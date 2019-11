Virgil van Dijk spiller ikke Nederlands siste EM-kvalikkamp mot Estland.

Ifølge Det nederlandske fotballforbundet dropper van Dijk landskampen av personlige årsaker.

Liverpool møter Crystal Palace borte neste helg. Merseyside-laget slo Manchester City 3-1 i forrige runde og ligger åtte poeng foran Leicester og Chelsea i Premier League.

Nederland kvalifiserte seg til EM med 0-0 borte mot Nord-Irland lørdag kveld.

Kampen blir først og fremst husket for et forferdelig straffespark. Steven Davis blåste ballen ti meter over.

Ronald Koeman må også klare seg uten suspenderte Marten de Roon.

Alt tyder på at Tyskland vinner gruppe C. Tyskerne møter Nord-Irland i Frankfurt. Med seier sikrer tyskerne seg gruppeseieren.