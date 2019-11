Skeptisk Lagerbäck: – Jeg synes det er mindre bra

Mandag klokken 20.00: Se Malta-Norge

Etter den overbevisende 4-0-seieren mot Færøyene fredag, avslutter Norge EM-kvalifiseringen borte mot Malta mandag.

Kampen mot Malta blir en svært viktig del av forberedelse til playoffen i mars, hvor Serbia mest sannsynlig blir motstander.

– Vi må se an situasjonen etter trening med tanke på et par spillere. Det blir nok 2-3 endringer på laget, og maks fire, sier Lars Lagerbäck på søndagens pressekonferanse.

– Jeg synes det er mindre bra

EM i 2020 blir arrangert i juni og juli i 12 forskjellige byer i 12 forskjellige land. Det er første gang det vil være mer enn tre vertsnasjoner, og grunnen er at det i 2020 er 60 år siden det første EM i fotball.

Men Lars Lagerbäck innrømmer art han ikke liker at EM skal spilles i 12 forskjellige land.

– Jeg har aldri vært med på det før, og jeg synes det er et strukturelt og sportslig dårligere alternativ. Dessuten får landene som er med og arrangerer EM en fordel av å spille kampene hjemme. Det blir samtidig tøffere for fansen å prioritere. Så jeg synes dette er mindre bra, sier svensken.

Dersom Norge skulle klare bragden og slå Serbia, og dermed komme seg til EM, vet imidlertid Lagerbäck allerede hvor landslaget skal spille sine kamper.

– Dersom vi kvalifiserer oss så vet vi at vi skal spille kamper i Skottland og England. Det er jo en fordel for oss, for da kan vi begynne med detaljplanlegging allerede nå, poengterer han.

At playoffkampene først skal spilles i mars skaper utfordringer for landslagssjefen. Men han har allerede lagt en plan for hvordan landslagsledelsen vil jobbe frem mot de avgjørende kampene.

– Det som tar mest tid er å følge de 35 spillerne vi har som stamme. Vi ser 10-12 kamper i uken, og følger dem på dem måten. Vi har spillere i hele verden, så det er mest effektivt å se kamper på video, så reiser vi og ser på spillere om det finnes en spesiell grunn. Så kommer vi til å gjøre en reell analyse av sesongen og sende spillerne videoklipp for å holde det levende, sier Lagerbäck.

– Det blir en omstilling

Sander Berge mener oppgjøret mot Malta blir en viktig del av forberedelsene til playoffen.