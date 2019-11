Den drapssiktede 27-åringen var ikke i stand til å møte i fengslingsmøtet søndag, som gikk for lukkede dører.

Mannens forsvarer, advokat Malin Østvik, sier at siktelsen går voldsomt inn på ham.

– Han tar det veldig tungt, sier Østvik til TV 2.

Vest politidistrikt opplyser at Sogn og Fjordane tingrett søndag besluttet å varetektsfengsle den drapssiktede mannen i Florø i fire uker med brev og besøksforbud.

27-åringen blir tatt hånd om av helsepersonell, etter han ble pågrepet fredag.

– Han er i en slik tilstand at han ikke er i stand til å la seg avhøre ennå. Han har heller ikke ikke tatt stilling til siktelsen, sier Østvik.

Politiadvokat Eli Valheim sier at det vil bli bedt om full judisiell observasjon av den siktede.

Undersøkelsen har til hensikt å avklare om siktede var strafferettslig tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Knivdrept

Det var fredag kveld klokken 20 at fikk politiet inn en melding om en hendelse på en adresse i Florø i Sogn og Fjordane.

Politi og ambulansepersonell rykket ut og fant en kvinne i 50-årene med knivskader i leiligheten.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men ganske raskt ble kvinnen erklært død.

En 27 år gamle mann, som befant seg i leiligheten, ble pågrepet i en væpnet aksjon.

Mannen er siktet for drap.

På besøk

Politiet opplyser at den drapssiktede bodde i Florø sammen med sin mor. De to hadde besøk av avdøde og avdødes sønn.

Politiet har ingen indikasjoner for at andre var tilstede under drapet.

Politiet ønsker ikke å kommentere motiv eller omstendighetene rundt drapet.

Politifaglig etterforskningsleder Steinar Flaktveit sier at det raskt ble iverksatt drapsetterforskning.

– Siktede og avdøde er begge av utenlandsk opprinnelse. De har en relasjon til hverandre, men er ikke i familie, sier Flaktveit.

Flaktveit opplyser at den den siktede mannen er bosatt i Florø og har bodd det i flere år.