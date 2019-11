Det svenske skilandslagets Ebba Andersson pådro seg en kneskade da hun falt under en løpetur på trening. Nå går hun på krykker, melder nettstedet allehanda.se.

– Hun fikk vondt med en gang, og vår fysioterapeut måtte bandasjere henne for å lindre både skader og smerter så mye som mulig, forteller landslagssjef Lars Selin til nettstedet.

Det er ikke første gangen Andersson har hatt problemer med kneet, og tilbake i 2016 måtte hun opereres.

Om 22-åringen blir klar til neste helgs nasjonale sesongåpning, eller verdenscupstarten helgen etter, er foreløpig uklart.

– Jeg har ikke kompetansen eller muligheten til å si noe om det. De skal sjekke Ebba til uken, sier Selin.

– Nå er jo det et hvis her. Men ettersom hun gikk på krykker og har en forhistorie med kneskader, så er det en liten obs, obs her. Dersom nå Ebba Andersson blir satt ut i sesongstarten og går glipp av for eksempel verdenscupåpningen, i verste fall Tour de Ski, så ryker hennes muligheter sammenlagt i verdenscupen. For i vinter er det ingen mesterskap, sier TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad.

– For Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Heidi Weng, så betyr dette at en av de klart tøffeste kandidatene til å ta fra dem en plass både på pallen, og helt i toppen er ute. Dersom Andersson er satt ut fra start, da. Vi må vente på en avklaring, men det er ikke optimalt å hoppe rundt på krykker rett før sesongen starter, for å si det sånn, legger han til.