Siste dag på Sjusjøen ble et stykke fra suksess for Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø.

For på fellesstarten skjøt Thingnes Bø fire bom og endte på sjetteplass. Mens Tarjei Bø skjøt seg bort med to bom på siste skyting. Han kom på syvendeplass.

– Det store spørsmålet etter helgen er jo om man er klar til sesongen i verdenscupen, og det er jeg etter i dag, sier Thingnes Bø til NRK som sitter igjen med følgende spørsmål etter generalprøven:

– Det er jo den fysiske kapasiteten da, om den sitter. Gårsdagen var en kjempetøff dag, og om det tar en dag å snu det, eller to uker, det er jeg usikker på. Jeg synes det er blitt mye bedre over natten allerede, og jeg har troen på at det vil gå seg til i løpet av uken som kommer.

Martin Fourcade vant suverent med 15,7 sekunder ned til Antonin Guigonnat.

– Kroppen føltes mye bedre i dag, sier Fourcade til NRK.

Beste norske ble Endre Strømsheim som tok den siste pallplassen. Det er andre utøver fra utviklingslaget til Norge som kom på ballen denne helgen. Lørdag var det Aleksander Fjeld Andersen.

– Jeg synes det er veldig kult at vi klarer å få to utøvere som får det til. Vi har et veldig homogent bra lag, så det kunne egentlig vært hvem som helst av oss, sier Strømsheim til NRK.

Langt bak teten

Thingnes Bø fikk en bom på første skyting, mens storebror Tarjei skjøt feilfritt og gikk ut som nummer tre, like bak Sivert Bakken og tyske Arnd Peiffer i ledelsen.

Dermed lå Thingnes Bø 26,7 sekunder bak teten etter første liggende skyting.

Tarjei Bø gjorde som han skulle på andre liggende og skjøt fullt hus, lillebror Johannes fikk to bom og økte avstanden til teten betraktelig.

Fourcade skjøt i fra

Martin Fourcade gikk ledende ut av første stående skyting med fullt hus, og hadde 23,4 sekunder ned til Tarjei Bø på andreplass som fikk sin første bom for dagen.

Thingnes Bø skjøt sitt første feilfrie sett for dagen på tredje skyting, og lå nå minuttet bak teten.

Forucade gikk alene inn til siste skyting og fikk en bom, som ga Tarjei Bø muligheter til å ta ham igjen, men med to bom var det toget gått.

Dermed gikk franskmannen ut med suveren ledelse. Thingnes Bø fikk en bom.