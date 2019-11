– En stor lettelse

Lørdag kveld landet flyet med Frode Berg om bord på Gardermoen militære flyplass.

Den spiondømte 64-åringen satte da beina på norsk jord for første gang etter to års fangenskap i Russland.

– Nå må vi bare prøve å finne roen, vi har mye å snakke om, skriver Frode Bergs kone kona Anita i en SMS til NTB søndag formiddag.

Frode Bergs forsvarer, Brynjulf Risnes, sier at det har vært mange følelser i sving hos hans klient de to siste døgnene, men at Berg nå er fryktelig lykkelig for å være hjemme.

– Det var selvsagt veldig stort å få møte både kona og dattera etter to års adskillelse, sier Risnes til TV 2.

Umenneskelig påkjenning

Risnes sier at Berg har vært utsatt for en umenneskelig påkjenning.

– Det har vært to uutholdelig tunge år, han har hatt det fryktelig. Det har åpenbart ikke gått helt opp for han at han er løslatt ennå. Han er halvveis i fengselet fortsatt. Det er klart at det tar lang tid å venne hele organismen og psyken til at han er en fri mann og skal ha et vanlig liv, sier Risnes.

Frode Bergs forsvarer, Brynjulf Risnes. Foto: NTB scanpix

Forsvareren sier at det siste halvannet døgnet har vært veldig intenst. Han beskriver selve utvekslingen og uthentingen av Berg som en nøye kontrollert kommandooperasjon.

– Vi har måttet hele tiden forsikre Frode om at han er fri, at dette nå er over og at vi skulle ta han med til sikkerhet i Norge. Men samtidig er også alt nytt for han. Alt fra å spise med kniv og gaffel, til å gå en tur i skogen uten at noen kontrollerer han. Frode har ikke bare sittet i fengsel som en vanlig fange, men han har også slitt med veldig mange konfliktfylte følelser om at han er blitt lurt eller ført bak lyset, sier Risnes.

Overveldet

Risnes sier at det er naturlig at Frode Berg kommer til å bli overveldet over de mest vanlige følelser framover, og derfor får han den oppfølgingen han trenger.

– Han er en veldig sterk mann. Han har jo bakgrunn fra forsvaret og er på mange måter en soldat i sin tilnærming til denne typen påkjenninger. Men det han har opplevd de to siste årene er egentlig litt for mye for et menneske, så han trenger rett og slett tid til å komme i i balanse, sier Risnes.

Sint og frustrert

All ventingen på løslatelse har vært uutholdelig for Frode Berg. Risnes forteller at Frode har vært både sint og frustrert.

– Siden i vår har vi trodd at dette skulle komme til en løsning, men det har vist seg å skulle bli fryktelig komplisert med tre stater involvert som skulle følge sine prosedyrer. For Norge har det vært ekstra komplisert, i og med at vi ikke hadde noen å utveksle, sier Risnes.