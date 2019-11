Fengslingsmøtet skulle egentlig bli avholdt mandag, men ble fremskyndet til søndag. Årsaken til dette er ikke oppgitt.

Politiet kommer trolig til å begjære fire ukers varetekt med brev- og besøksrestriksjoner fordi det er fare for at mannen skal ødelegge bevis om han ikke blir fengslet.

Det er ikke kjent om den siktede knytter seg til handlingen.

– Jeg har foreløpig ikke hatt samtaler med min klient og kan ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen, sa mannes forsvarer, advokat Malin Østvik, til NTB lørdag.

På besøk

I en pressemelding lørdag kveld opplyste politiet at de ikke har fått avhørt siktede, noe som skyldes at han blir ivaretatt av helsevesenet.

– Politiet kan derfor ikke si noe om motivet eller bakgrunnen for drapet, heter det.

De opplyser imidlertid at mannen bodde i Florø sammen med sin mor, og de to hadde besøk av den drepte kvinnen og hennes sønn. Alle er fra Øst-Europa, men fra to forskjellige land.

Politiet har foreløpig ikke grunn til å tro at andre var til stede da drapet ble begått i en leilighet i Florø.

Væpnet aksjon

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 20 fredag kveld. Kvinnen ble erklært død på stedet klokken 20.30, etter at det var blitt forsøkt å gi livreddende førstehjelp.

Kvinnen var i live da helsepersonell kom til stedet. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men ganske raskt ble kvinnen erklært død.

Varsling av pårørende er så langt ikke gjennomført da offentlige kanaler tilknyttet avdødes hjemland først blir tilgjengelig mandag, opplyser politiet.

Mannen ble pågrepet i leiligheten i en væpnet aksjon.