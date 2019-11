– Dette ender ikke bra

Et lurt smil former seg i John Deans ansikt. Dette er hans måte å si at Donald Trump er i ferd med å ødelegge for seg selv. Dean vet hva han snakker om. Han har sett en president falle fra toppen før.

8. august 1974 satt store deler av den amerikanske nasjonen klistret til TV-skjermene for å få med seg en direktesendt tale fra Det hvite hus. Richard Nixons ansikt var alvorlig:

«Det har blitt klart for meg at jeg ikke lenger har sterk nok støtte i kongressen. Jeg går av klokken 12 i morgen.»

Nixons avgang

Det var historisk. President Nixon gikk av etter at en rekke riksrettshøringer var gjennomført i Representantenes hus. John Dean var en av de som satt i høringssalen den gangen. Gjennom tre år hadde han jobbet som en av Nixons aller nærmeste rådgivere.

TV 2 møter Nixons gamle medarbeider i hjembyen Los Angeles.

John Dean var med på å dekke over et innbrudd i demokratenes valgkamphovedkvarter i Watergatekomplekset i Washington DC. Og han løy til etterforskerne. Men på et tidspunkt sprakk han og fortalte alt. Dean ble mannen som vendte seg mot sin egen president, og bidro til Richard Nixons fall.

Som Donald Trump stod Nixon foran det som kunne bli den første riksrettssaken som endte med at kongressen avsatte en president.

«Nixon hadde i det minste anstendighet nok til å gå av da han forstod at republikanerne ikke lenger kunne støtte ham,» sier Dean.

Kjeltring og løgner

Foreløpig har president Trump bred støtte blant republikanerne i kongressen. Men det er ingen garanti for at den vil vare. Dean føler seg ganske sikker på at Donald Trump aldri kommer til å trekke seg frivillig slik USAs 37. president gjorde i august 1974.

«Nixon satte i det minste presidentembetet over sine egne interesser. Han var også en løgner og en kjeltring, men han forstod at det handlet om noe større enn ham selv.»

«Er Donald Trump en kjeltring?» spør jeg.

«Absolutt. Uten tvil. Han er uærlig og lyver hele tiden. Han er tatt i tusenvis av løgner, men bare fortsetter. Antageligvis er han ikke i stand til å snakke sant.»

IKKE NÅDIG: John Dean bruker sterke ord for å beskrive Donald Trump. Her fra en kongresshøring tidligere i år. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

John Dean fikk en kortere fengselsstraff for å ha forsøkt å dekke over for forbrytelser og Nixons løgner. Siden har han levd godt på salg av en rekke bøker om amerikanske presidenter. Han er fortsatt medlem av det republikanske partiet, og blir i disse dager hyppig brukt som ekspertkommentator på riksrettsøringer av nyhetskanalen CNN.