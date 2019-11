Nederland, Tyskland, Østerrike og Kroatia sikret EM-billett lørdag kveld.

Nederland trengte kun poeng borte mot Nord-Irland for å være trygg på EM-spill.

Etter 31 minutter fikk hjemmelaget en gyllen mulighet til å ta ledelsen. Dommeren pekte på straffemerket da Nederlands Joël Veltman brukte hånden i straffefeltet. Steven Davis blåste ballen ti meter over mål.

– Et lite øyeblikk kan man høre knappenålen falle på Windsor Park. Det var et forferdelig straffespark, konstaterte kommentator Espen Ween.

Med 0-0 kan oransjetrøyene pustet lettet ut. Tyskland vant oppskriftsmessig hjemme mot Hviterussland. Matthias Ginter ga tyskerne ledelsen like før pause. Leon Goretzka la på til 2-0, før Toni Kroos økte til 3-0. Et kvarter før slutt reddet Manuel Neuer straffespark. Kroos scoret sitt andre for kvelden noen minutter senere.

Kroatia havnet under hjemme mot Slovakia, men snudde takket være scoringer av Nikola Vlašić, Bruno Petković og Ivan Perišić. Dermed kan Wales ta seg til EM med seier hjemme mot Ungarn.

Østerrike slo Nord-Makedonia 2-1 og ble nummer to i gruppen bak Polen.