Norges fremste eFotballspillere var lørdag samlet på Ullevål Panorama for å kjempe om tittelen som norgesmester og en plass på det norske eFotballandslaget.

Det startet med 48 spillere, men til slutt var det han som tapte finalen i fjor som kunne smile bredest.

– Kampene var spinnville, så dette var deilig, sier en fornøyd Magnus Myhrhaug Kristiansen (18) til TV 2, rett etter han har løftet pokalen som beviser at han er Norges beste eFotballspiller.

Etter en intens finale mot Chris-André Skogland (20) fikk også 18-åringen fra Grorud fornyet landslagkontrakten sin.



Allerede tirsdag skal han i aksjon med flagget på brystet. Da møter Norge Frankrike på hjemmebane.

– Jeg må fortsette å spille så bra som jeg gjør. Jeg vil også spille mer i utlandet, så jeg ser frem til kvalikkene, sier en sulten Kristiansen.

– En berg- og dalbane av en kamp

Når det ikke er NM spiller Kristiansen til vanlig for Vålerenga/Nordavind. På papiret var motstanden i finalen tøff, for Skogland som representerer Viking har lenge vært i toppen på klubbspill.



En finale i eFotball spilles som en best av tre. Det vil si at Kristiansen måtte vinne to av kampene. Det var lenge jevnspilt og det måtte en tredje kamp til for å kåre en vinner.

– Finalen var en berg- og dalbane, men til slutt spiste Kristiansen kampen. Han lot ikke Skogland komme med skudd på mål og det viser hvor dyktig han er. Alt i alt var det en overlegen seier, forklarer Johan Færaas som er TV 2s eFotball-ekspert.



Men han er også imponert over prestasjonen til Skogland.



– Han overrasket stor. Viking-spilleren har alltid hatt et stort toppnivå, men har slitt litt med å bevise det på turneringer. Nå viser det seg at han er en showman. Det er egentlig to vinnere her i dag, sier Færaas etter finalen.



