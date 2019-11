Russland – Belgia 1-4:

Belgias 4-1-seier over Russland sørget ikke Roberto Martínez' menn bare for at laget vant gruppe I. Den sørget også for at Belgia ble toppseedet under EM-trekningen 30. november.

Belgia tok gruppeseieren etter ni strake seire, og kan ta sin tiende i siste kamp mot Kypros, som spilles tirsdag.

Thorgan Hazard åpnet scoringsballet med en praktscoring allerede etter 19 minutter. Lillebror Hazard driblet av et par spillere i feltet, før han dundret ballen i krysset.

Etter en drøy halvtimes spill doblet Eden Hazard ledelsen. Real Madrids-stjernen fikk ballen utenfor feltet, og plasserte ballen i mål med en skikkelig «markkryper».

Eden Hazard var imidlertid ikke ferdigscoret. Bar sju minutter senere fikk han en enkel jobb da satte ballen i åpent mål etter en pasning fra Kevin De Bruyne.

Romelu Lukaku ordnet 4-0-ledelse i det 72. minutt. Georgiy Dzhikiya scoret Russlands trøstemål ti minutter før slutt.

Det var imidlertid ikke bare Hazard-brødrene som havnet i fokus på Gazprom Arena lørdag kveld.

Midtstopper Dedryck Boyata byttet åpenbart drakt i pausen, og kom ut med Michy Batshuayis navn på ryggen.

Det tok et kvarter før dommeren oppdaget det, og belgieren fikk byttet til drakt med det rette navnet på ryggen.