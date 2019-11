Ifølge VG gikk om lag ti personer om bord i privatflyet i Vilnius. En av personene ble forsøkt skjult.

Klokken 18.47 tok flyet av typen Bombardier CL604 Challenger av, skriver avisen.

Flyet som er på vei har registrering OH-WIC og ankom direkte Vilnius fra Helsinki cirka klokken 16.30 norsk tid lørdag ettermiddag.

Flyet er av merket Bombardier CL604 Challenger og tilhører selskapet Jetflite OY basert i Finland.

Klokken 20 entret flyet norsk luftrom.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, opplyste til TV 2 lørdag at det ikke er planlagt når den spiondømte nordmannen reiser tilbake til Norge.

Representanter for Bergs familie opplyser til kanalen at familien heller ikke vet når han kommer hjem. De befinner seg for tiden i Oslo, der de venter på at Berg skal komme.

Berg, som tidligere i år ble dømt for spionasje i Russland etter å ha blitt pågrepet i Moskva i desember i fjor, varslet i en Facebook-video lørdag at han vil holde en pressekonferanse «i nærmeste fremtid».

Risnes opplyser til TV 2 at denne pressekonferansen vil bli avholdt tidligst på tirsdag, trolig i Oslo.

Berg ble overlevert til personer fra norske myndigheter i Litauen fredag, som del av en fangeutveksling.

(TV 2/NTB)