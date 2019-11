Provoserte Storhamar-fansen med feiring etter kampslutt

Lillehammer-Storhamar 3-2

Lillehammer slo Storhamar 3-2 i «Mjøs-derbyet» lørdag kveld. 8345 tilskuere hadde møtt opp til det som ble en real hockeyfest i Håkons Hall.

Lillehammer klatret opp til 4. plass i Get-ligaen og puster nå Storhamar i nakken.

Det var høy temperatur og tidvis ampert både på isen og på tribunen. Etter kampslutt feiret Lillehammer-spillerne seieren foran Storhamar-fansen, noe som ikke var spesielt populært.

– Det er selvfølgelig er spesielt sted å feire på, rett foran Storhamar-fansen, kommenterte Bjørn Erevik.

– Her er det ting som skjer. Det er ikke alle som er like happy med hvor det ble feiret seier. Samtidig ser vi at det er barn der også, la Kasper Wikestad til.

Se feiringen i videovinduet øverst!

Sjokkåpning

Det tok bare 33 sekunder før hjemmefansen fikk noe å juble for. Lillehammer tok Storhamar på senga da bortelaget byttet spillere. En våken Sondre Bjerke oppfattet situasjonen lynraskt og spilte til Persson. Svensken dundret pucken rett i krysset. Det var Perssons første scoring på seks kamper.

– Det er på sin plass å sette spørsmålstegn ved målvaktspillet, kommenterte ekspert Bjørn Erevik.

Storhamar ristet av seg åpningssjokket og fikk flere gode muligheter til å utligne. Lillehammer pådro seg en rekke utvisninger, men forsvarte seg godt i undertall.

– Hva er det Marinaccio driver med?

Da hjemmelaget ble fulltallige igjen tok det ikke lang tid før det smalt bak Luka Gracnar i Storhamar-målet. Petter Grønstad kriget til seg pucken og satte den i mål etter en slurvete involvering fra Phil Marinaccio.

– Hva er det Marinaccio driver med? Han slenger bare pucken inn igjen i trafikken, og Grønstad får en forholdsvis enkel jobb når Gracnar står og venter på den andre stolpen, utbrøt Erevik.

– En taktisk meget bra gjennomført første periode av hjemmelaget, konkluderte Erevik.

– Vi gir bort to alt for enkle mål. Vi har gitt dem målene. De har ikke jobbet seg til noen ting, oppsummerte Storhamars Robin Dahlstrøm.

Storhamar trykket på i midtperioden, men Lillehammer forsvarte seg heroisk. Til tross for Storhamar-overtaket kom hjemmelaget til flere farlige skudd, men perioden endte målløs.

– Fem mot tre skal jo være mål

Lillehammer kunne langt på vei avgjort matchen da de fikk muligheten fem mot tre halvveis ut i tredje periode, men hjemmelaget klarte aldri å spille seg til store muligheter.