Soldatenes innsats blir sett på som svært symbolsk, og skal ha skjedd uten noen oppfordring fra de hardt pressede selvstyremyndighetene i Hongkong.

Flere titall soldater fra den kinesiske garnisonen i Hongkong, kortklipte og iført likt treningstøy, gjennomførte en lynrask opprydning av murstein og skrot i området ved basen.

Ifølge Hongkongs grunnlov er de pålagt å oppholde seg på garnisonsområdet.

Statlige kinesiske medier har flere ganger advart om at soldatene vil kunne settes inn for å stanse krisen i byen, som har en viss grad av selvstyre og et annet system enn Fastlands-Kina.

Dyp krise

Demonstrasjonene i byen begynte for seks måneder siden med krav om demokratiske reformer og skrinleggelse av en omstridt utleveringslov, og har vokst i omfang og intensitet.

Hongkong er nå inne i en dyp krise. Mange utenlandske studenter er i ferd med å reise hjem, og trafikken er lammet av veisperringer og hyppige, lynraske protestaksjoner.

Folkets frigjøringshær bekreftet opprydningsaksjonen på Weibo, som er Kinas variant av Twitter. Der skriver de at de grep inn for å åpne en sperret vei utenfor Kowloon Tong-basen for trafikk, og føyer til at de fikk «applaus fra innbyggerne».

Forrige gang soldatene ble satt inn i Hongkong, var for å rydde opp etter en orkan i 2018.

(©NTB)