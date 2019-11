Real Madrid-spissen Karim Benzema har vært ute av det franske landslaget siden høsten 2015.

Da kom det frem at Benzema hadde medvirket til utpressing i forbindelse med et sexopptak av landslagsspiller Mathieu Valbuena og hans kone.

31-åringen har ved flere anledninger antydet at han gjerne vil tilbake på landslaget, men lørdag gjentok fotballpresident Noël Le Graët at Benzemas tid på landslaget er over.

– Jeg synes Benzema er en veldig bra spiller. Jeg har aldri kritisert hans kvaliteter. Han viser igjen i Real Madrid at han er en av de beste spillerne i den posisjonen, men eventyret med Frankrike er over, sier Le Graët til RMC.

Benzema har vært svært god for Real Madrid i høst. Han er toppscorer i La Liga med ni scoringer så langt denne sesongen.