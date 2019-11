Frisk Asker - Vålerenga 2-0 (1-0,0-0,1-0)

Frisk rykket opp fra tredje- til andreplass på tabellen etter lørdagens seier over Vålerenga, som gikk på sitt andre strake tap. November har derimot vært en fin måned for Frisk som tok sin tredje strake seier.

Dermed har laget fra Asker nå 35 poeng, mens Vålerenga fremdeles står med 30 poeng.

Tamt og jevnt

Det ble på ingen måte noen målfest i Askerhallen da Frisk tok i mot Vålerenga lørdag.

Etter en ganske tam første periode ledet vertene 1-0 etter at Erik Beier Jensen fant veien til nettmaskene drøye seks minutter ut i perioden.

Den påfølgende perioden endte målløst der Frisk hadde fått to utvisninger, mens Vålerenga en. En jevnspilt periode helt til Frisk tok noe over, men uten å få inn 2-0. Vålerenga satte inn et press mot slutten, men heller ikke de maktet å få inn et mål.

Frisk økte til 2-0

Det ble en avventende start på den tredje og siste perioden, der verken Vålerenga eller Frisk spilte med stor risiko.

Men så, åtte minutter ut i perioden satt Frisk sin andre for kvelden signert Viktor Granholm, hans åttende scoring for sesongen. Dermed ledet vertene 2-0.

– For et mål av Viktor. Der er Steffen Søberg sjanseløs. Den var viktig for hjemmelaget, sier kommentator Ole Magnus Berglund.