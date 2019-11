– Det blir fort en russisk sandwich med Klæbo i midten

Forrige sesong kjempet Alexander Bolsjunov og Johannes Høsflot Klæbo om sammenlagtseieren i verdenscupen nesten til siste stavtak.

Det er ingenting som tyder på at det blir lettere å slå russeren denne sesongen. Fredag moste han konkurrentene i sprint i finske Muonio.

I dag ble Bolsjunov nummer to på 10 km klassisk, knapt 40 sekunder bak finske Iivo Niskanen. Finnen virker å være i kjempeform. I et annet løp i Finland satte Sergej Ustjugov konkurrentene på plass på 15 km fri teknikk.

– Nærmer seg Sundby-mengder

TV 2-ekspert Petter Skinstad merker seg at de norske løperne vil få tøff konkurranse også i 2019/20.

– De virker fryktelig sterke. Bolsjunov vant sprinten i Mounio i går akkurat som han ville. Løpet Niskanen gikk i dag var solid, sier Skinstad, og legger til:

– De trener som besatt. Niskanen har visstnok nærmet seg Sundby-mengder med trening denne sesongen. Han har visst trent langt over 1000 timer. Jeg var på samling med den russiske gjengen til Markus Cramer i sommer. Der er blant andre Sergej Ustjugov, Artem Maltsev og Gleb Retivykh. Jeg fikk litt rapporter på hvordan de trente. Fytterakkern som de trener. De hadde fem mil lange løpeturer på fjellet og knallharde rulleski-økter på 3-4 timer. Det legges ned en skikkelig innsats, konstaterer Skinstad.

Han mener det fort blir en norsk-russisk kamp om verdenscupkulen.

– Det ser ut som Bolsjunov har tatt et lite steg på sprint, mens Klæbo har tatt et lite steg på distanse. Det er rimelig å anta at verdenscupen sammenlagt vil stå mellom de to. Hvis Ustjugov begynner å gå fort i sprint blir det fort en russisk sandwich med Klæbo i midten. Da blir det ordentlig action. Iversen er den norske løperen bortsett fra Klæbo som har høyt nok toppnivå i både sprint og distanse til å kjempe helt i toppen av verdenscupen sammenlagt. Særlig når Sundby vurderer å stå over Tour de Ski. Det blir også spennende å se Finn Hågen Krogh i verdenscupsammendraget, sier han.

Sundby og Iversen imponerte

Av de norske landslagsløperne var det kun Niklas Dyrhaug som gikk renn i helgen. Han ble nummer seks i Bruksvallsloppet, ett minutt og 25 sekunder bak svenske Jens Burman. Skinstad mener Tydal-ekspressen, som fikk fjorårssesongen spolert av skade, fortsatt har et godt stykke igjen til toppformen.

– Dyrhaug har vært litt syk i høst i tillegg til alt det andre. Han er der jeg forventer at han skal være. Jeg tipper han kan bli et minutt bedre på ganske kort tid. Han hang brukbart med da landslaget nylig hadde intervalltrening. Det handler mest om å få noen gjennomkjøringer. Det han leverte i dag er langt unna verdenscupnivå, for Jens Burman er ikke akkurat en løper som herjer i verdenscupen, sier Skinstad.