Politiet i Agder bestemte seg for å gripe og avslutte en demonstrasjon som organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) holdt på Øvre Torv i Kristiansand lørdag ettermiddag.

SIAN hadde i forkant kunngjort at de ville sette fyr på Koranen. Politiet hadde på sin side vært tydelig på hva som ikke ville aksepteres.

– Foran denne demonstrasjonen fikk SIAN blant annet klar beskjed om at politiet ikke vil akseptere bruk av åpen ild. Bakgrunnen for dette er en sikkerhetsmessig vurdering fordi åpen ild ville være en risiko for SIAN, motdemonstranter og publikum.



– En slik markering er kontroversiell. Det er mye engasjement. Og derfor tillot vi ikke åpen ild, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl, i en pressemelding.

Stabssjefen fremholder at politiets oppgave ved demonstrasjoner er å ivareta ro, orden og sikkerhet, samt bidra til at alle som ønsker det får ytre seg.

– Når SIAN til tross for politiets klare instruksjoner, bryter vilkårene som er satt, er det straffbart, og vi grep inn som vi gjorde, sier Sjustøl.

Demonstrasjonen ble avsluttet klokken 13.55, og fem personer ble innbrakt til politiet for forstyrrelse på ro og orden, samt å ikke etterkomme poitiets pålegg.

Saken oppdateres.