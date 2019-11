Fredag 29. november er det Black Friday. Første gang den store shopping-dagen ble arrangert i Norge var i 2010, med Norwegian Outlet i Vestby og Komplett.no som de store pådriverne.

– Vi ser at det har vært vekst hvert eneste år siden dette startet, med en kraftig oppsving i 2015. Flere og flere har blitt nødt til å henge seg på, sier Bror Stende, som er bransjedirektør for faghandel, mote og fritid i Virke.

Black Friday handler i bunn og grunn om billige varer på tilbud, som forbrukerne kan velge å benytte seg av.

– Det er flere forbrukere som venter på tilbud på spesielle varer denne dagen. Black Friday har kommet for å bli, sier Stende.

Spår rekordår

Tall fra Virke viser at nordmenn handlet for 3,7 milliarder kroner på Black Friday i 2018. I 2017 og 2016 var tallet henholdsvis 3,6 milliarder og 3,3 milliarder.

Virke spår nok et rekordår, og anslår at nordmenn vil handle for 3,8 milliarder kroner på årets Black Friday.

Bror W. Stende, direktør for Hovedorganisasjonen Virke Faghandel. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dette er kun på selve dagen, og omfatter ikke konsepter som Black Week, som enkelte butikker opererer med.

– Black Friday er en av de absolutt viktigste dagene i året for handelsstanden. Kanskje den aller viktigste i 2019, sier Stende.

Hard konkurranse

Desember er den desidert beste måneden for varehandel, men med Black Friday melder også november seg på som en viktig måned.

– Black Friday blir en slags kickstart på julehandelen. Det er mange som kjøper julegaver denne dagen, og dermed trekkes en del av omsetningen ut av desember.

Mandag 11. november markerte flere butikker også det relativt nye konseptet Singles' Day. Stende sier det nesten kan virke som forbrukerne knapt handler noe til full pris lenger.

– Det er hard konkurranse, også fra utenfor Norges grenser, som gjør at handelsstanden må ta grep. Singles' Day er noe som har blitt markedsført utenfra, også har norske aktører blitt nødt til å henge seg på, sier Stende.

– Hold hodet kaldt

Black Friday har blitt stort både på nett og butikk, selv om kjøpesentrene naturligvis ønsker at du fysisk skal komme til butikkene. Black Friday har ofte blitt kritisert for å være en lite bærekraftig kjøpefest, som lurer forbrukerne til å kjøpe ting de ikke trenger og kun er til for å øke butikkenes omsetning.

Stende mener det er forbrukerne som er vinnerne på Black Friday.

– Hvis man er bevisst og følger med på prisutviklingen, er det god anledning til å finne varer til rabattert pris. Om det er noe du vil kjøpe som ikke kommer på tilbud, har du anledning til å avstå.

– Finn ut hvilke produkter du vil se på, og bestem deg for hvilken sum du eventuelt vil bruke. Hold hodet kaldt på selve dagen, oppfordrer Stende.