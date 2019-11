– Tater-bakgrunn brukes mot foreldre i barnevernsaker

Landsforeningen kritiserer myndighetene for å ikke rekruttere fosterhjem av taterslekt. I over seks år har de forsøkt å få Bufdir til å rekruttere foreldre av reisende slekt, men de sier lite har skjedd.

– Jeg tror ingen kommuner gjør det. For de kan ikke gjøre. Det rekrutteres ikke fosterhjem i folkegruppen, såvidt vi vet. Så da har myndighetene et stort problem, sier Lillian Støen.

MENER HISTORIEN GJENTAR SEG: Lillian Støen i Taternes Landsforening. Foto: Olav Wold/TV 2

Tar ikke selvkritikk

Bufdir avviser kritikken, og påpeker at de satser stort på rekruttering av fosterhjem i familienettverk.

Kjetil Ostling i Bufdir framholder at Norge satser sterkt på plassering i familienettverk, også i romani-taterfamilier.

– Vi jobber veldig intenst i hele barnevern-Norge for å rekruttere bedre i slekt og nettverk. Hensikten med det er at vi vet at det er veldig mye ressurser i familiene, sier Kjetil Ostling i Bufdir.

Det er registrert noen prosents økning i bruk av familienettverk som fosterhjem de siste årene. Men fortsatt havner to tredeler av alle barn som bortplasseres av barnevernet i fosterhjem utenfor familien.

– Hva har dere gjort for å finne fosterhjem blant romani-taterne og rekruttere dem?

– Den jobben gjøres ute i den enkelte kommune, direkte i møte med hver enkelt familie, sier Ostling.

– Men hva har dere i Bufdir gjort. Dere har jo hatt møter med Taternea Landsforening der dette er blitt tatt opp?

– Som fagdirektorat er vi opptatt av at vi skal ha et kultursensitivt barnevern. Vi skal sikre strukturer, retningslinjer og veiledere som bidrar til til god rekruttering i nettverk. Vi har familieråd som er en metodikk som bidrar til å utløse ressurser i familier og som ikke utelukker noen med en annen etnisk bakgrunn eller minioritetsbakgrunn, sier Ostling.

– Ikke til barnets beste

Ostling understreker at Bufdir er kjent med at det finnes fosterhjem med taterbakgrunn, men kan ikke vise til statistikk hvor man kan finne tall på dette. Det skyldes at opplysninger om etnisitet ikke skal registreres i slike saker, opplyser Bufdir.

Holger Gustafsen mener det er ille om romani-taterbarn fratas muligheten til å beholde språk og kultur. Foto: Olav Wold

Holger Gustafsen, som leder Taternes Landsforening, er skuffet over manglende handling fra norske myndigheter når det gjelder rekruttering av fosterhjem med romani-taterbakgrunn.

– Dette vil jo absolutt ikke være til barnets beste. De blir jo fratatt opphavet sitt, tilhørigheten til familien, språk og kultur. Dette er i strid med konvensjoner Norge har underskrevet, og medfører at menneskerettighetene til barna og foreldrene blir brutt, sier han.