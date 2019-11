Aleksander Hetland (36) vant Skal vi danse

Dermed har der vært ektemannen Morten Sundli (29) som har tatt seg av barn og hushold hjemme. Nå gleder både Vasstrand og dansepartner Nilsen seg til å tilbringe tid med familien igjen.

Årets Skal vi danse-deltakere Tidligere i år har disse røket ut av Skal vi danse:

Tidligere politiker Per Sandberg og dansepartner Ewa Trela.

Forretningskvinne Bahareh Letnes og dansepartneren Tom-Arild Hansen.

Realitydeltager Adrian Sellevoll og dansepartner Lillian Aasebø.

Tidligere ishockeyspiller Jan Tore Kjær og dansepartner Tone Jacobsen.

Tidligere håndballspiller Trine Haltvik og dansepartner Glenn Jørgen Sandaker.

Politiker Sandra Borch og dansepartner Bjørn Wettre Holthe.

Influenser Isabel Raad og dansepartner Benjamin Jayakoddy.

Programleder Christian Strand og dansepartner Marianne Sandaker.

Tidligere blogger Emilie Marie Nereng og dansepartner Santino Mirenna tok fjerdeplassen.

– Det har vært utfordrende men fryktelig gøy, vi har levert tidenes finale, sa Nilsen til God kveld Norge.

Skjulte skade

Før semifinalen gikk det derimot ikke helt smertefritt for verken Hetland eller dansepartneren Nadya Khamitskaya. Etter at sistnevnte tråkket over på trening var hun på et tidspunkt redd for at hun måtte erstattes, men valgte å bite tennene sammen og fullføre selv.

Det tok ikke lang tid før Aleksander også skadet ankelen under generalprøven, og begge måtte derfor danse med bandasje og teip. Dette ville de derimot ikke snakke høyt om før poeng og seerstemmer var talt opp.

– Nei, jeg synes det blir litt feil fokus. Når det skjer sånne ting så vil jeg ikke at jeg skal bli tatt hensyn til på grunn av det, få sympatistemmer eller at det skal dreie seg om det, så lenge jeg klarer å danse, sa Hetland til TV 2.

NESTEN FINALE: Victor Sotberg (28) og dansepartner Rikke Lund tok tredjeplass. Foto: TV 2

Tok tredjeplassen

Forrige lørdag var det Victor Sotberg (28) som måtte legge danseskoene på hylla, og som dermed havnet på tredjeplass. Det tok han med godt humør.

– En tredjeplass er helt fantastisk og mye mer enn jeg hadde trodd. Det står fire verdige folk i finalen, sa Victor til God kveld Norge.

Finaledansene

I kveldens finale måtte de to finalistene danse tre danser hver. Første dans var ønskereprisen, en dans parene hadde danset tidligere i konkurransen.

Jørgine og Jørgen startet showet med rumbaen de danset i tredje program, til sangen «Shallow» fra filmen «A Star is Born».

Aleksander og Nadya valgte Baywatch-dansen som de danset i program tre som sin ønskereprise. Det satte blant annet dommer Merete Lingjærde pris på.

– Nå er hoftene dine like irriterende bra som resten av kroppen, utbrøt Lingjærde.

I andre runde danset finalistene en koreografi de hadde danset før, men denne gang til ny musikk.

Jørgine og Jørgen valgte å danse en tango fra tidligere i høst, til sangen «Look What You Made Me Do» av Taylor Swift. Det ble dermed full pott for andre gang.

Aleksander og Nadya gjenopptok en tidligere paso doble, men denne gang til låta «Natural» av Imagine Dragons.

Etter siste dans klarte ikke Jørgine og holde tilbake tårene.

Det ble nok en gang full pott for vinnerparet Aleksander og Nadya i siste dans.

Saken oppdateres.