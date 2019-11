Fredag ble Frode Berg overlevert til den norske ambassaden i Litauen, etter at de siste bitene i en spionutvekslingsavtale mellom Russland og Litauen falt på plass.

Berg ble i april dømt til 14 års fengsel for spionasje i Russland.

Samme dag som Berg ble benådet, la Bergs advokat Brynjulf Risnes ut en video på sin Facebook-side.

– Ventetiden har vært lang. To år i et russisk varetektsfengsel har vært en tøff påkjenning, både for meg selv og min familie, sa Berg i videoen.

Ny oppdatering

Lørdag har Risnes publisert en ny oppdatering om Berg, med et bilde og en kort tekst.

«Frode Berg begynner så smått å venne seg til friheten. Her er vi flankert av Norges ambassadør i Litauen, Karsten Klepsvik, og UDs representant Snøfrid Emterud», skriver Risnes.

I videoen som ble publisert lørdag kunne Berg fortelle at han befant seg på et trygt sted i Litauen, for å roe ned og komme til hektene.

– Jeg ser frem til å møte familien de nærmeste dagene. Jeg har mange å takke for støtten de siste to årene. En spesiell takk går til min nærmeste familie, som har vært utrolige sterke, sa Berg.

Takket Litauens president

Berg benyttet også anledningen til å rekke en spesiell takk til Litauens president Gitanas Nausėda, som spilte en stor rolle i prosessen som førte til at Frode Berg kunne benådes.

Frode Berg har varslet at han vil holde en pressekonferanse. Tid og sted for pressekonferansen er foreløpig ikke bekreftet.